Футбол
«Атлетико» выступил с заявлением по поводу Гризманна и «Барселоны»Soccer.ru вчера в 15:06
Пресс-служба «Атлетико» выступила с заявлением по поводу Антуана Гризманна и «Барселоны». 14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона.
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«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
Sport24.ruвчера в 16:50
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Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 7% кандидатов на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации 6,9% кандидатов в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Общество
Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию
Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию.
Обновлено в 07:00
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» соберёт $575 млн к концу недели
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Садальский рассказал об инциденте на похоронах Мордюковой
11 лет назад, 6 июля, ушла из жизни Нонна Мордюкова. В день годовщины смерти актёр Станислав Садальский припомнил случай на её похоронах.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия
Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище
Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске". Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу
Адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Космос
РКК: экипаж корабля «Федерация» погибнет при посадке в океане
В РКК "Энергия" заявили, что экипаж нового космического корабля "Федерация" может погибнуть при аварийном приземлении.
Обновлено в 07:58
Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Авто
Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Обновлено в 05:09
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Культура
Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»
Российская телеведущая Ольга Скабеева выступила с критикой нового сезона сериала "Очень странные дела".
Обновлено в 05:31
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Обновлено вчера в 10:13
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Авто
На фестивале скорости объявился Fiat S76
Обновлено в 07:11
Транспорт
Собянин пригласил горожан на Московский марафон
Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы принять участие в массовом забеге "Московский марафон".
Обновлено в 06:48
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Общество
Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом
Обновлено вчера в 06:42