Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»Sport24.ru 15:23
Альваро Мората
|9′
|22′
Карлос Солер
|36′
Кевин Гамейро
Альваро Мората
|47′
Антуан Гризманн
|49′
Филипе Луис
|56′
|59′
Гонсалу Гедеш
Рубен Собрино
Филипе Луис
Анхель Корреа
|64′
Тома Лемар
Томас Парти
|71′
|73′
Рубен Собрино
Сауль Ньигес
|76′
|77′
Даниэль Парехо
Анхель Корреа
|81′
Альваро Мората
Сантьяго Арьяс
|84′
|90′+2′
Муктар Диакаби
|56%
|Владение мячом
|44%
|86%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|12
|17
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
10
Корреа
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
7
Гризманн
4
Арьяс
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
23
Собрино
9
Гамейро
22
Мина
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Валенсию», «Леванте» забил 4 мяча «Бетису»
Sports.ruвчера в 11:05
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Обновлено в 18:28
Политика
Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен
Сердце Деппа покорила русская танцовщица Полина Глен.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:18
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
Врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО в среду
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой
Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
РВСН начали получать комплексы для борьбы с беспилотниками
Как заявили в российском Минобороны, в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с начала года начал поступать комплекс для защиты от беспилотников.
Обновлено в 05:29
Культура
Авторов фильма «Тайны миллиардера» вызовут в суд по делу Роберта Дерста
Адвокаты американского предпринимателя Роберта Дерста, которого обвиняют в убийстве собственной подруги Сьюзан Берман, вызовут в суд авторов документального сериала «Тайны миллиардера».
Обновлено в 18:13
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам
Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.
Обновлено в 18:55
Политика
Прокуратура Китая приняла решение об аресте экс-главы Интерпола
Верховная народная прокуратура Китая приняла решение арестовать бывшего главу Интерпола и бывшего заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 14:55
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Общество
Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом
Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Экономика
Facebook могут оштрафовать на сумму до $5 млрд
В марте прошлого года стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей.
Обновлено в 19:08