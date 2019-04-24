Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»Sport24.ru вчера в 15:23
Альваро Мората
|9′
|22′
Карлос Солер
|36′
Кевин Гамейро
Альваро Мората
|47′
Антуан Гризманн
|49′
Филипе Луис
|56′
|59′
Гонсалу Гедеш
Рубен Собрино
Филипе Луис
Анхель Корреа
|64′
Тома Лемар
Томас Парти
|71′
|73′
Рубен Собрино
Сауль Ньигес
|76′
|77′
Даниэль Парехо
Анхель Корреа
|81′
Альваро Мората
Сантьяго Арьяс
|84′
|90′+2′
Муктар Диакаби
|56%
|Владение мячом
|44%
|86%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|12
|17
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
10
Корреа
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
5
Парти
7
Гризманн
4
Арьяс
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
23
Собрино
9
Гамейро
22
Мина
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико».
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Атлетико Мадрид - Валенсия ~ прогноз на матч испанской Ла Лиги: тяжелый выезд для валенсийцев
Sport-place22 апреля в 02:52
Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Валенсию», «Леванте» забил 4 мяча «Бетису»
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