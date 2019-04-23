Футбол

«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»Евро-футбол.ру вчера в 15:32

Атлетико — Валенсия
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Альваро Мората
9′
22′
Карлос Солер
36′
Кевин Гамейро
Альваро Мората
47′
Антуан Гризманн
49′
Филипе Луис
56′
59′
Гонсалу Гедеш
Рубен Собрино
Филипе Луис
Анхель Корреа
64′
Тома Лемар
Томас Парти
71′
73′
Рубен Собрино
Сауль Ньигес
76′
77′
Даниэль Парехо
Анхель Корреа
81′
Альваро Мората
Сантьяго Арьяс
84′
90′+2′
Муктар Диакаби
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико". Мадридцы дважды выходили вперед, а соперник каждый раз отыгрывался, однако гол Анхеля Корреа на 81-й минуте стал победным. 3:2 в пользу мадридцев, которые продолжают идти вторыми в девяти очках от зоны Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче чемпионата Испании

Газета.Ruвчера в 15:30

Примера. «Барселона» выиграла у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Валенсию»

LiveSport.ru23 апреля в 15:28

«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»

Sport24.ruвчера в 15:23

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в домашнем матче Примеры

Чемпионатвчера в 15:24

Атлетико Мадрид-Валенсия 24.04.2019 прогноз ТМ (2.5)

Sport-placeвчера в 09:42

«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии», команды забили 5 голов

Матч ТВвчера в 15:25

Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Валенсию», «Леванте» забил 4 мяча «Бетису»

Sports.ru23 апреля в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено 23 апреля в 09:30
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Путешествия

Российские турфирмы отчитались о путевках за границу по 38 рублей

По итогам 2018 года восемь российских туроператоров представили отчеты, из которых следует, что средняя стоимость путевок за рубеж у них не превышала 1 тысячи рублей.
Обновлено в 00:59
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Технологии

Сотрудники Amazon могут узнавать домашние адреса пользователей Alexa

Некоторые сотрудники Amazon, прослушивавшие разговоры пользователей с «умным помощником» Alexa, имели доступ к домашним адресам клиентов компании.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента

«На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:26
Транспорт

Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше

Предприятие производит заправку «в крыло» в 44 российских и зарубежных аэропортах, при этом в 18 из них владеет собственными ТЗК.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Анжелика Варум рассказала о проблемах в отношениях с Леонидом Агутиным

Знаменитая семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина со стороны всегда выглядит идеальной, образцовой и крепкой.
Обновлено в 02:40
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Цивилев поставил точку в вопросе о переносе столицы Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал информацию о переносе столицы региона в город Новокузнецк.
Обновлено в 01:21
Политика

Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки

После распада Советского союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

Обновлено в 02:25
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Спорт

Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью

Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Хабаровске частично обрушился дом

Вечером 24 апреля в Хабаровске частично обрушился двухэтажный дом. Происшествие случилось на улице Карельской.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье

Стоимость нового онкоцентра на Кубани оценивается в 15,9 млрд рублей

Современный онкологический центр планируется построить в новом медицинском кластере, который в течение нескольких лет будет создан в пригороде Краснодара.
Обновлено в 01:15
Финансы

Невозвратный актив: россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей

В первом квартале этого года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В ДТП на улице 8 Марта погиб один человек

По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина-пассажир Chevrolet. Еще три человека госпитализированы.
Обновлено в 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное