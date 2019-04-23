«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»Евро-футбол.ру вчера в 15:32

В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико". Мадридцы дважды выходили вперед, а соперник каждый раз отыгрывался, однако гол Анхеля Корреа на 81-й минуте стал победным. 3:2 в пользу мадридцев, которые продолжают идти вторыми в девяти очках от зоны Лиги чемпионов.

«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»

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