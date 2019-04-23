Футбол

«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»Sport24.ru вчера в 15:23

Атлетико — Валенсия
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Альваро Мората
9′
22′
Карлос Солер
36′
Кевин Гамейро
Альваро Мората
47′
Антуан Гризманн
49′
Филипе Луис
56′
59′
Гонсалу Гедеш
Рубен Собрино
Филипе Луис
Анхель Корреа
64′
Тома Лемар
Томас Парти
71′
73′
Рубен Собрино
Сауль Ньигес
76′
77′
Даниэль Парехо
Анхель Корреа
81′
Альваро Мората
Сантьяго Арьяс
84′
90′+2′
Муктар Диакаби
«Атлетико» обыграл «Валенсию» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико».
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