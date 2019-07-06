Футбол
«Атлетико» выкупит Морату у «Челси» летом 2020 годаSports.ru 07:26
«Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер форварда Альваро Мораты. 26-летний испанец зимой перешел в мадридский клуб на условиях полуторагодичной аренды. Сейчас клубы договорились о том, что «Атлетико» выкупит Морату следующим летом по истечении арендного соглашения.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Через «Открытую дверь» — в атмосферу детства
Разумеется, важен не показатель, а то изменение качества жизни родителей и детей, которое стоит за всеми формами дошкольного образования от посещения групп кратковременного (с двухразовым питанием, между прочим) пребывания, лекотеки для консультаций для родителей и, конечно, за возможностью просто ходить в обычный детский сад.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Гаджеты
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Тульские предприятия получили новый заказ на «Панцири»
Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» является детищем Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова.
Обновлено в 15:11
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял националистов в Донбассе, сообщили в ЛНР
Обновлено в 19:59
Общество
Путешествующий город будущего - зачем топовые специалисты тратят время на работу с детьми
На этой неделе дети со всей страны строили в Югре город. И не простой, а высокотехнологичный.
Обновлено в 10:04
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск
Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено в 19:59
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
Обновлено в 17:16
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет.
Обновлено 04 июля в 07:29
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
Обновлено в 16:59
Политика
Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%.
Обновлено в 09:46
Авто
Редкий Porsche 911 Speedster 1989 года уйдёт с молотка
Аукционный дом Bring a Trailer выставил на торги довольно редкий Porsche 911 Speedster 1989 года выпуска.
Обновлено в 01:10
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22