Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату. Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанского клуба. В следующем сезоне 26-летний футболист будет выступать за "Атлетико" на правах аренды согласно действующему соглашению между клубами.

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