Футбол

«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»Евро-футбол.ру 15:32

Атлетико — Валенсия
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Альваро Мората
9′
22′
Карлос Солер
36′
Кевин Гамейро
Альваро Мората
47′
Антуан Гризманн
49′
Филипе Луис
56′
59′
Гонсалу Гедеш
Рубен Собрино
Филипе Луис
Анхель Корреа
64′
Тома Лемар
Томас Парти
71′
73′
Рубен Собрино
Сауль Ньигес
76′
77′
Даниэль Парехо
Анхель Корреа
81′
Альваро Мората
Сантьяго Арьяс
84′
90′+2′
Муктар Диакаби
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико". Мадридцы дважды выходили вперед, а соперник каждый раз отыгрывался, однако гол Анхеля Корреа на 81-й минуте стал победным. 3:2 в пользу мадридцев, которые продолжают идти вторыми в девяти очках от зоны Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru15:30

«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии», команды забили 5 голов

Матч ТВ15:25

«Хетафе» — «Реал». Прогноз (к.2.03) и ставки на матч чемпионата Испании 25 апреля 2019 года

LiveSport.ru04:59

«Атлетико» обыграл «Валенсию» в домашнем матче Примеры

Чемпионат15:24

«Барселоне» нужно набрать три очка в четырех матчах, чтобы гарантированно стать чемпионом

Sports.ru15:23

«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»

Sport24.ru15:23

Атлетико Мадрид - Валенсия ~ прогноз на матч испанской Ла Лиги: тяжелый выезд для валенсийцев

Sport-place22 апреля в 02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество

В Петербурге бесплатный проезд в электричках получат больше льготников

Градоначальник надеется, что депутаты к нему прислушаются. Для этого парламент примет поправки в Социальный кодекс Петербурга.
Обновлено 22 апреля в 13:50
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Обновлено в 05:53
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Кино

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Энергетика

В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти

В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Футбол

Суарес стал третьим бомбардиром в истории «Барселоны» в Примере

Обновлено в 02:04
Теннис

Петра Квитова выиграла свой стартовый поединок в Штутгарте

Третья ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла бельгийку Греетье Миннен, занимающую 192-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге турнира в Штутгарте.
Обновлено в 16:09
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Футбол

Бойко на последних секундах сохранил для «Динамо» ничью в матче с «Шахтёром»

На НСК "Олимпийском" в Киеве завершился центральный матч 25-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтёром".
Обновлено в 13:31
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО

Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Общество

Ольга Глацких получила награду за ДИВС, проработав там меньше месяца

Обновлено в 02:57
Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Авто

Новый электрокар Enovate ME-S станет новым конкурентом Tesla

Новый электрический седан Enovate ME-S получил дизайн, схожий с немецкими моделями Porsche.
Обновлено в 14:08
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран

Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:14
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное