Футбол

«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»Советский спорт 09:01

Леванте — Атлетико
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
6′
Рубен Рочина
Фран Мансанара
33′
Рохер Марти
36′
39′
Франсиско Монтеро
46′
Томас Парти
Sergio Camello
51′
Анхель Корреа
63′
Тома Лемар
Витоло
68′
Родриго Эрнандес
Антонио Луна
Мозес Саймон
73′
75′
Франсиско Монтеро
Виктор Мольехо
Педро Лопес
Хосе Луис Моралес
78′
79′
Sergio Camello
У Атлетико по мячу забили Родриго Эрнандес (68) и Серхио Камельо (79). На 51-й минуте у мадридской команды был удален Анхель Корреа. Напомним, что этот матч стал последним для нападающего Антуанна Гризманна в составе Атлетико.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»

РИА Новости09:36

«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»

Советский спорт09:01

«Атлетико» не смог обыграть «Леванте» в последнем матче Гризманна за команду

Матч ТВ08:53

«Атлетико» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Леванте»

Чемпионат08:55

«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Леванте»

Спорт-Экспресс09:04

«Атлетико» вдесятером отыгрался с 0:2 против «Леванте»

Sport24.ru08:52

Леванте-Атлетико Мадрид 18.05.2019 прогноз Ф1 (1)

Sport-place04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Политика

Пушков прокомментировал слова Кучмы

В свою очередь Пушков указал на неправильный подход Леонида Кучмы, отметив что тот не там ищет корни проблемы.
Обновлено в 05:09
Футбол

ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Бритни Спирс пообещала поклонникам снова начать выступать

На этой недели Бритни Спирс уже рассказывала о своей карьере артистки, опубликовав старое видео, демонстрирующее ее танцевальные движения.
Обновлено в 05:23
Спорт

Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть

Обновлено в 11:54
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Музыка

12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»

Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Обновлено в 13:17
Культура

Сергей Шнуров назвал Николая Цискаридзе своим фанатом

Сергей Шнуров рассказал в эфире "Первого канала" о том, что считает Николая Цискаридзе своим преданным фанатом.
Обновлено в 12:42
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:24
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ

В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Общество

Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Общество

Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы

Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено в 13:22
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма

По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено вчера в 22:30
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Музыка

Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»

Австрийский певец, победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом "Евровидение-2019".
Обновлено в 12:23
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Общество

Екатеринбургская епархия собирается провести презентацию проекта строительства храма в сквере в центре города

Сторонники строительства храма провели сегодня в сквере у театра драмы молебен.
Обновлено в 12:30
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Музыка

Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»

Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
Обновлено в 12:35
Происшествия

Ярославский вокзал в Москве эвакуирован

Пассажиры эвакуированы из здания Ярославского вокзала в Москве после сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:02
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Происшествия

У экс-сотрудников ФСБ при обыске изъяли 12 млрд рублей

Рекорд экс-полковника управления противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали 9 млрд рублей, оказался побит.
Обновлено в 10:04
Происшествия

СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:34
Культура

Депутата из Прикамья Илью Кузьмина пригласили на шоу «Давай поженимся»

Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Кабако
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник клуба «Леванте».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное