«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»Советский спорт 09:01

У Атлетико по мячу забили Родриго Эрнандес (68) и Серхио Камельо (79). На 51-й минуте у мадридской команды был удален Анхель Корреа. Напомним, что этот матч стал последним для нападающего Антуанна Гризманна в составе Атлетико.

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