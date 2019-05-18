«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»Вести.Ru 09:25

В матче заключительного тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.

«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»

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