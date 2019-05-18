Футбол

«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»Вести.Ru 09:25

Леванте — Атлетико
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
6′
Рубен Рочина
Фран Мансанара
33′
Рохер Марти
36′
39′
Франсиско Монтеро
46′
Томас Парти
Sergio Camello
51′
Анхель Корреа
63′
Тома Лемар
Витоло
68′
Родриго Эрнандес
Антонио Луна
Мозес Саймон
73′
75′
Франсиско Монтеро
Виктор Мольехо
Педро Лопес
Хосе Луис Моралес
78′
79′
Sergio Camello
В матче заключительного тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» не смог обыграть «Леванте» в последнем матче Гризманна за команду

Матч ТВ08:53

«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»

Советский спорт09:01

«Атлетико» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Леванте»

Чемпионат08:55

«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»

РИА Новости09:36

«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Леванте»

Спорт-Экспресс09:04

«Атлетико» вдесятером отыгрался с 0:2 против «Леванте»

Sport24.ru08:52

Леванте-Атлетико Мадрид 18.05.2019 прогноз Ф1 (1)

Sport-place04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

Обновлено в 11:08
Игры

Анонсирована Minecraft Earth — AR-игра для мобильных устройств

Команда Xbox анонсировала мобильную игру с дополненной реальностью Minecraft Earth.
Обновлено в 11:10
Политика

СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров

В субботу в пассажирском поезде Новосибирск — Барнаул произошел массовый конфликт между четырнадцатью нетрезвыми пассажирами.
Обновлено в 08:14
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады

Обновлено в 11:30
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Спорт

МОК поздравил Загитову в твиттере

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

Американский актёр Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке во время спортивного мероприятия.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Авто

Самый быстрый человек на планете презентовал новый электрокар

Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татар

Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений.
Обновлено в 10:19
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Общество

Папа Римский обратился к журналистам с просьбой быть смиренными

Обновлено в 10:19
Происшествия

В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:25
Футбол

«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Обновлено в 11:24
Происшествия

Ряд объектов в Белгороде проверяют после сообщений о минировании

Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных сразу на нескольких объектах в Белгороде, проверяют представители силовых структур.
Обновлено в 11:26
Энергетика

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 19 мая вновь вырастут на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 11:33
Транспорт

Движение по первым МЦД запустят в ускоренном режиме до конца года

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Политика

Васильева призвала больше изучать Великую Отечественную войну в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:00
Здоровье

В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Кабако
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник клуба «Леванте».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное