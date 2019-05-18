Футбол

«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»Вести.Ru 09:25

Леванте — Атлетико
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Эрик Кабако
6′
Рубен Рочина
Фран Мансанара
33′
Рохер Марти
36′
39′
Франсиско Монтеро
46′
Томас Парти
Sergio Camello
51′
Анхель Корреа
63′
Тома Лемар
Витоло
68′
Родриго Эрнандес
Антонио Луна
Мозес Саймон
73′
75′
Франсиско Монтеро
Виктор Мольехо
Педро Лопес
Хосе Луис Моралес
78′
79′
Sergio Camello
В матче заключительного тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.
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