Футбол
«Атлетико» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Леванте»Вести.Ru 09:25
Эрик Кабако
|6′
Рубен Рочина
Фран Мансанара
|33′
Рохер Марти
|36′
|39′
Франсиско Монтеро
|46′
Томас Парти
Sergio Camello
|51′
Анхель Корреа
|63′
Тома Лемар
Витоло
|68′
Родриго Эрнандес
Антонио Луна
Мозес Саймон
|73′
|75′
Франсиско Монтеро
Виктор Мольехо
Педро Лопес
Хосе Луис Моралес
|78′
|79′
Sergio Camello
|47%
|Владение мячом
|53%
|84%
|Процент точных передач
|86%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|1
Леванте
Расстановка 3‑5‑2
1
Коке
18
Кабако
14
Везу
6
Родригес
11
Моралес
27
Мансанара
24
Кампанья
10
Барди
7
Саймон
20
Двамена
9
Марти
1
Адан
20
Хуанфран
2
Годин
40
Мольехо
3
Луис
23
Витоло
14
Эрнандес
55
Camello
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
В матче заключительного тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.
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