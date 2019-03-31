Футбол
«Атлетико» в гостях разгромил «Алавес»Матч ТВ вчера в 17:35
|5′
Сауль Ньигес
|11′
Диего Коста
|46′
Диего Коста
Тома Лемар
Томас Пина
|50′
|55′
Тома Лемар
Ману Гарсия
|57′
Дарко Брашанац
Такаси Инуи
|58′
|59′
Альваро Мората
|62′
Альваро Мората
Никола Калинич
Томас Пина
Мубарак Вакасо
|68′
Хонатан Кальери
Патрик Твумаси
|73′
|77′
Антуан Гризманн
Анхель Корреа
|84′
Томас Парти
|88′
Хуанфран
|45%
|Владение мячом
|55%
|74%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|6
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|14
|10
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
15
Наварро
5
Лагуардиа
4
Эли
3
Дуарте
11
Инуи
19
Гарсия
22
Вакасо
23
Родригес
10
Гвидетти
24
Твумаси
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
24
Хименес
3
Луис
6
Коке
5
Парти
10
Корреа
8
Сауль
9
Калинич
11
Лемар
Атлетико
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Алавес» уступил «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 4:0. Мадридцы уже на старте матча забили два гола — сначала отличился Сауль, а затем Диего Коста. В середине второго тайма Альваро Мората довел счет до разгромного.
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