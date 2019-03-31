Футбол

«Атлетико» в гостях разгромил «Алавес»Матч ТВ вчера в 17:35

Алавес — Атлетико
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
5′
Сауль Ньигес
11′
Диего Коста
46′
Диего Коста
Тома Лемар
Томас Пина
50′
55′
Тома Лемар
Ману Гарсия
57′
Дарко Брашанац
Такаси Инуи
58′
59′
Альваро Мората
62′
Альваро Мората
Никола Калинич
Томас Пина
Мубарак Вакасо
68′
Хонатан Кальери
Патрик Твумаси
73′
77′
Антуан Гризманн
Анхель Корреа
84′
Томас Парти
88′
Хуанфран
«Алавес» уступил «Атлетико» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 4:0. Мадридцы уже на старте матча забили два гола — сначала отличился Сауль, а затем Диего Коста. В середине второго тайма Альваро Мората довел счет до разгромного.
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