Футбол

«Атлетико» в гостях победил «Эйбар»Матч ТВ 12:09

Эйбар — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хоан Хордан Морено
45′
55′
Анхель Корреа
Тома Лемар
61′
Витоло
Филипе Луис
Хосе Анхель
62′
Марк Кардона
Кике Гарсия
63′
Сержи Энрик
69′
70′
Сантьяго Арьяс
Никола Калинич
Фабиан Орельяна
Педро Леон
77′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
83′
85′
Тома Лемар
90′
Альваро Мората
«Атлетико» в гостях оказался сильнее «Эйбара» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Победу гостям принес точный удар Тома Лемара на 85-й минуте. Команда Диего Симеоне закрепилась на 2-й позиции в турнирной таблице.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» одолел «Эйбар» в 33-м туре чемпионата Испании

РИА Новости12:45

«Атлетико» обыграл «Эйбар», отрыв от «Реала» - уже 7 очков

Спорт-Экспресс12:14

Гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»

Чемпионат12:06

«Атлетико» в гостях победил «Эйбар»

Матч ТВ12:09

«Атлетико» в концовке вырвал победу у «Эйбара»

Sport24.ru12:13

Примера. «Атлетико» обыграл «Эйбар», Лемар забил гол

Бомбардир.ру12:23

«Атлетико» на везде вырвал победу у «Эйбара»

LiveSport.ru12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Политика

Истец в суде назвал «доказательство» подкупа Зеленским избирателей

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько назвал «доказательство» того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подкупал избирателей.
Обновлено в 16:07
Политика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Футбол

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол

Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Авто

Интересные представители африканского автопрома

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Забайкалье составили предварительные списки пострадавших от пожаров

Забайкальское министерство труда и соцзащиты составило предварительные списки граждан, пострадавших при пожарах.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Обновлено в 07:37
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В Москве оценили попытку Порошенко снять с выборов Зеленского

В Совете Федерации оценили желание президента Украины Петра Порошенко снять с выборов своего оппонента, актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Общество

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило «заряженную» Skoda Octavia RS

Тюнинговое ателье Abt Sportline показало более мощный, модернизированный вариант Skoda Octavia RS, ставший еще более спортивным.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Более 490 выпускников научных рот ушли работать на предприятия ОПК

Почти 500 выпускников научных рот ушли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 13:16
Футбол

«Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять». Радимов – о победе «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Обновлено в 16:04
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ

Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Религия

Православные отметят Вербное воскресенье

К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное