Футбол
«Атлетико» в гостях победил «Эйбар»Матч ТВ 12:09
Хоан Хордан Морено
|45′
|55′
Анхель Корреа
Тома Лемар
|61′
Витоло
Филипе Луис
Хосе Анхель
|62′
Марк Кардона
Кике Гарсия
|63′
Сержи Энрик
|69′
|70′
Сантьяго Арьяс
Никола Калинич
Фабиан Орельяна
Педро Леон
|77′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
|83′
|85′
Тома Лемар
|90′
Альваро Мората
|50%
|Владение мячом
|50%
|76%
|Процент точных передач
|71%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|4
|5
|Угловые
|8
|5
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
6
Альварес
15
Анхель
21
Леон
5
Эскаланте
24
Жордан
20
Кукурелья
19
Шарлес
17
Кике
13
Облак
9
Калинич
24
Хименес
2
Годин
8
Сауль
11
Лемар
5
Парти
14
Эрнандес
6
Коке
22
Мората
3
Луис
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» в гостях оказался сильнее «Эйбара» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Победу гостям принес точный удар Тома Лемара на 85-й минуте. Команда Диего Симеоне закрепилась на 2-й позиции в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Политика
Истец в суде назвал «доказательство» подкупа Зеленским избирателей
Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько назвал «доказательство» того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подкупал избирателей.
Обновлено в 16:07
Политика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 16:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Авто
Интересные представители африканского автопрома
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Забайкалье составили предварительные списки пострадавших от пожаров
Забайкальское министерство труда и соцзащиты составило предварительные списки граждан, пострадавших при пожарах.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
В Москве оценили попытку Порошенко снять с выборов Зеленского
В Совете Федерации оценили желание президента Украины Петра Порошенко снять с выборов своего оппонента, актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило «заряженную» Skoda Octavia RS
Тюнинговое ателье Abt Sportline показало более мощный, модернизированный вариант Skoda Octavia RS, ставший еще более спортивным.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Более 490 выпускников научных рот ушли работать на предприятия ОПК
Почти 500 выпускников научных рот ушли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Футбол
«Мы – чемпионы! Москвичи, вам не понять». Радимов – о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов восхищается победой питерцев в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2). Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Обновлено в 16:04
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.
Обновлено в 09:05
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18