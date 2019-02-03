Футбол
«Атлетико» уступил «Бетису» и отстал от «Барселоны» на шесть очковМатч ТВ 12:08
|40′
Сантьяго Арьяс
|41′
Анхель Корреа
|46′
Сантьяго Арьяс
Филипе Луис
|51′
Лукас Эрнандес
Марк Бартра
Сидней Решел
|52′
|63′
Тома Лемар
Витоло
Серхио Каналес
|65′
Франсис Герреро
Хуниор Фирпо
|73′
|75′
Анхель Корреа
Никола Калинич
Аисса Манди
|82′
Хуниор Фирпо
|83′
Хоакин Санчес
Хави Гарсия
|83′
Серхио Леон Лимонес
|85′
Пау Лопес
|87′
|55%
|Владение мячом
|45%
|88%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|14
|8
|Фолы
|19
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 5‑3‑2
13
Лопес
19
Барраган
23
Манди
12
Решел
4
Феддаль
20
Фирпо
6
Каналес
18
Гуардадо
34
Каптум
7
Леон
3
Гарсия
13
Облак
3
Луис
24
Хименес
21
Эрнандес
20
Хуанфран
9
Калинич
5
Парти
14
Эрнандес
23
Витоло
22
Мората
7
Гризманн
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
«Атлетико» (44) находится на втором месте, уступая «Барселоне» шесть очков. В субботу сине-гранатовые сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Чемпионат Испании.
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