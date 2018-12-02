Футбол

«Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» и упустил шанс возглавить таблицу
Спорт-Экспресс
12:17

Жирона — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Монтиливи
17′
Антуан Гризманн
41′
Коке
Кристиан Стуани
45′+2′
64′
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
Патрик Робертс
Порту
66′
Яссин Буну
Горка Ирайсос
72′
72′
Томас Парти
74′
Сантьяго Арьяс
Желсон Мартинш
82′
Хонас Рамальо
Алекс Гарсия Серрано
Валери Фернандес
84′
89′
Диего Коста
89′
Сауль Ньигес
"Жирона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испани - 1:1. Мадридцы догнали по очкам "Барселону" и отстают на одно от лидера таблицы "Севильи". "Жирона" упустила возможность сравняться по очкам с "Реалом" и идет на шестой строчке.
Спорт-Экспресс12:17

Подробнее о событии

«Барселона» вернула лидерство, суперсерия «ПСЖ» оборвалась в Бордо

Спорт-Экспресс18:50

«Атлетико» вырвал ничью у «Жироны» благодаря автоголу

Газета.Ru12:23

«Жирона» из-за автогола на 82-й минуте упустила победу над «Атлетико»

Советский спорт12:10

«Атлетико» ушел от поражения в Жироне благодаря автоголу

Sportbox.RU12:10

«Атлетико» ушел от поражения в Жироне благодаря автоголу

Матч ТВ12:10

«Атлетико» вырвал ничью в матче с «Жироной», отыгравшись в концовке

Чемпионат12:10

«Атлетико» на выезде не смог обыграть «Жирону» и выйти на первое место в Ла Лиге

Sport24.ru12:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
Футбол

Евро-2020. Сборная России стартует в квалификации матчем в Бельгии

Сборная России первый матч проведет 21 марта 2019 года в гостях против команды Бельгии, а последний – 19 ноября в Сан-Марино.
Обновлено в 20:47
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в московском дерби

"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 16-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:24
Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо 2:2.
Обновлено в 18:57
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:51
Футбол

УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:08
Футбол

Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби

Обновлено в 18:40
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено в 20:09
Футбол

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

Обновлено в 19:51
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» бросил банановую кожуру в игрока «Арсенала»

Болельщик "Тоттенхэма" бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время лондонского дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:37
Футбол

Мурад Мусаев: «Давно не видел такого одностороннего судейства»

В ряде спорных моментов все трактовалось в пользу "Урала". Такого одностороннего судейства давно не видел.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Кьево» сыграл вничью с «Лацио»

«Кьево» все еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне серии А, а «Лацио» благодаря ничьей приблизился к идущему четвертым «Милану».
Обновлено в 14:30
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 17:40
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 09:52
Футбол

«Порту» и «Боавишта» не выявили сильнейшего в дерби

«Порту» стал единоличным лидером чемпионата Португалии. Для этого клубу хватило ничьей в дерби против «Боавишты».
Обновлено в 16:57
Футбол

Почеттино: «„Арсенал“ отдыхал всю неделю, а мы играли с „Интером“»

Противник был на другом уровне, потому что они отдыхали неделю, пока готовились к этому матчу.
Обновлено в 14:16
ещё по теме
Кристиан Стуани
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий испанского клуба «Жирона» и сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жирона
Город в Испании
Город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес. Население на 2011 год - 96 722 человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное