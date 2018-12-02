"Жирона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испани - 1:1. Мадридцы догнали по очкам "Барселону" и отстают на одно от лидера таблицы "Севильи". "Жирона" упустила возможность сравняться по очкам с "Реалом" и идет на шестой строчке.

«Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» и упустил шанс возглавить таблицу

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