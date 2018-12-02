Футбол

«Атлетико» сыграл вничью с «Жироной» и упустил шанс возглавить таблицу
Спорт-Экспресс
12:17

Жирона — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Монтиливи
17′
Антуан Гризманн
41′
Коке
Кристиан Стуани
45′+2′
64′
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
Патрик Робертс
Порту
66′
Яссин Буну
Горка Ирайсос
72′
72′
Томас Парти
74′
Сантьяго Арьяс
Желсон Мартинш
82′
Хонас Рамальо
Алекс Гарсия Серрано
Valery Fernandez Estrada
84′
89′
Диего Коста
89′
Сауль Ньигес
"Жирона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испани - 1:1. Мадридцы догнали по очкам "Барселону" и отстают на одно от лидера таблицы "Севильи". "Жирона" упустила возможность сравняться по очкам с "Реалом" и идет на шестой строчке.
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
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