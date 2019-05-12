«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче ПримерыRT на русском вчера в 16:18

Мадридский «Атлетико» и «Севилья» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев отличился Коке, а «Севилья» на это ответила голом Пабло Сарабии.

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче Примеры

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