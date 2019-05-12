Футбол

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче ПримерыRT на русском вчера в 16:18

Атлетико — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
30′
36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
57′
58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
68′
70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
72′
75′
Алеиш Видаль
76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
78′
Коке
81′
86′
Марко Рог
Тома Лемар
88′
90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
90′+2′
Мадридский «Атлетико» и «Севилья» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев отличился Коке, а «Севилья» на это ответила голом Пабло Сарабии.
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Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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