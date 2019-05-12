Футбол

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче ПримерыRT на русском 16:18

Атлетико — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
30′
36′
Максим Гоналон
Ибраим Амаду
46′
Симон Кьер
Алеиш Видаль
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
57′
58′
Роке Меса Кеведо
Томас Парти
68′
70′
Пабло Сарабия
Альваро Мората
72′
75′
Алеиш Видаль
76′
Роке Меса Кеведо
Марко Рог
Альваро Мората
Тома Лемар
78′
Коке
81′
86′
Марко Рог
Тома Лемар
88′
90′
Хесус Навас
Сауль Ньигес
90′+2′
Мадридский «Атлетико» и «Севилья» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев отличился Коке, а «Севилья» на это ответила голом Пабло Сарабии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Онлайн трансляция матча «Атлетико» - «Севилья»

Все про Спорт ру05:13

«Атлетико» сыграл вничью «Севилью» и гарантировал себе второе место в чемпионате

Советский спорт14:23

«Атлетико» — «Севилья» — 1:1. Видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги

Sport24.ru15:33

«Атлетико» – «Севилья»: видеотрансляция матча в 19.30

Спорт-Экспресс09:55

«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Чемпионат08:00

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей», «Валенсия» без Черышева справилась с «Алавесом»

Матч ТВ14:35

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Испании 12 мая 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов

Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
Обновлено в 12:09
Футбол

Коутиньо выбыл примерно на 10 дней

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Происшествия

Число погибших при взрыве автоцистерны в Нигере достигло 76

По меньшей мере 76 человек погибли в результате взрыва бензовоза около международного аэропорта в столице Нигера — городе Ниамей.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

В США заметили российскую зенитную систему С-300

На военном полигоне в США заметили российскую зенитную систему С-300. В сети появились спутниковые снимки американского полигона.
Обновлено в 13:25
Общество

Девять человек претендуют на пост главы Минэконома Забайкалья

На пост главы Минэконома в рамках кадрового проекта «Забайкальский призыв» претендуют девять человек, сообщили корреспонденту «МК в Чите» в пресс-службе губернатора региона.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко

Обновлено в 20:10
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Вспании и вернул себе лидерство в чемпионате.
Обновлено в 10:54
Экономика

Курс биткойна преодолел отметку в $7 тыс

Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 11:38
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Наука

За распознавание покемонов отвечает отдельная область мозга

В результате МРТ показала, что у «фанатской» группы в зрительной коре головного мозга есть отдельная область, которая отвечает за узнавание покемонов.
Обновлено в 08:16
Транспорт

ТПУ «Девяткино» снова без инвестора

Об участии челябинской «Первой транспортной корпорации» и «Яндекс.Автобусов» в проекте ТПУ «Девяткино» стало известно весной прошлого года.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает новую функцию для редактирования фотографий

Обновлено в 06:19
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено в 16:31
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 13:25
Общество

Андрею Бочарову «вынесли приговор»

Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Наука

Ученые создали помогающую наладить качество сна «умную пижаму»

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество

Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей

По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Общество

Площадь лесных пожаров превысила 44 тысячи га

Обновлено 10 мая в 21:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное