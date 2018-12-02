Футбол

«Атлетико» снова оступился в Примере, не сумев обыграть «Жирону»
Евро-футбол.ру
12:15

Жирона — Атлетико
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Монтиливи
17′
Антуан Гризманн
41′
Коке
Кристиан Стуани
45′+2′
64′
Родриго Эрнандес
Анхель Корреа
Патрик Робертс
Порту
66′
Яссин Буну
Горка Ирайсос
72′
72′
Томас Парти
74′
Сантьяго Арьяс
Желсон Мартинш
82′
Хонас Рамальо
Алекс Гарсия Серрано
Valery Fernandez Estrada
84′
89′
Диего Коста
89′
Сауль Ньигес
В матче 14-го тура Примеры "Жирона" на домашнем стадионе сыграла вничью с "Атлетико". Мадридцы сумели избежать поражения лишь благодаря автоголу защитника "Жироны".
Евро-футбол.ру12:15

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«Атлетико» вырвал ничью у «Жироны» благодаря автоголу

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