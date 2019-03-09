Футбол
«Атлетико» скромно обыграл «Леганес»Евро-футбол.ру 12:20
Хосе Мария Хименес
|14′
|15′
Мартин Брэйтуэйт
Андрес Солано
Сауль Ньигес
|46′
Антуан Гризманн
Тома Лемар
|46′
Сауль Ньигес
|50′
Тома Лемар
|53′
|65′
Рубен Перес
|71′
Мартин Брэйтуэйт
Набиль Эль-Жар
|71′
Хавьер Эрасо Гоньи
Гвидо Марсело Каррильо
Никола Калинич
Хуанфран
|73′
|76′
Аллан Ньом
Хосе Арнаис
|42%
|Владение мячом
|58%
|77%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|4
|–
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|4
|17
|Отборы
|20
|9
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
15
Савич
8
Сауль
10
Корреа
5
Парти
14
Эрнандес
23
Витоло
11
Лемар
20
Хуанфран
29
Лунин
16
Арнаис
4
Рейес
24
Омеруо
15
Тарин
14
Кравец
9
Каррильо
21
Перес
23
Весга
26
Эн-Несири
10
Эль-Жар
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
"Атлетико" играл с "Леганесом" перед ответственным матчем с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. "Матрасники" добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Сауля на 50-й минуте. Команда Диего Симоне закрепилась на втором месте и сократила отставание от "Барселоны" до четырех очков.
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Атлетико Мадрид - Леганес прогноз на матч испанской Примеры: почти столичное дерби
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