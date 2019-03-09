Футбол

«Атлетико» скромно обыграл «Леганес»Евро-футбол.ру 12:20

Атлетико — Леганес
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Хосе Мария Хименес
14′
15′
Мартин Брэйтуэйт
Андрес Солано
Сауль Ньигес
46′
Антуан Гризманн
Тома Лемар
46′
Сауль Ньигес
50′
Тома Лемар
53′
65′
Рубен Перес
71′
Мартин Брэйтуэйт
Набиль Эль-Жар
71′
Хавьер Эрасо Гоньи
Гвидо Марсело Каррильо
Никола Калинич
Хуанфран
73′
76′
Аллан Ньом
Хосе Арнаис
"Атлетико" играл с "Леганесом" перед ответственным матчем с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. "Матрасники" добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Сауля на 50-й минуте. Команда Диего Симоне закрепилась на втором месте и сократила отставание от "Барселоны" до четырех очков.
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