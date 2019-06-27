Футбол
«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млнЧемпионат вчера в 17:50
«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже. «Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн.
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«Бенфика» сообщила о предложении «Атлетико» в размере 126 млн евро за Жоау Фелиша
Sport24.ruвчера в 18:19
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