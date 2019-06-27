Футбол

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млнЧемпионат вчера в 17:50

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже. «Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн.
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«Атлетико» боится потерять Морату

Спорт-Экспресс00:44

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Sports.ruвчера в 17:32

«Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»

Советский спортвчера в 18:11

«Атлетико» официально предложил 126 миллионов евро за форварда «Бенфики»

Sport.ruвчера в 18:14

«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

Газета.Ruвчера в 18:05

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

Чемпионатвчера в 17:50

«Бенфика» сообщила о предложении «Атлетико» в размере 126 млн евро за Жоау Фелиша

Sport24.ruвчера в 18:19
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Обновлено в 00:39
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено 25 июня в 14:45
Общество

Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Экономика

Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей

Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

BadComedian разоблачил благие намерения Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено вчера в 12:51
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу

Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.
Обновлено 25 июня в 00:39
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Наука

Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей

Специалисты компании «Электротранспортные технологии», входящей в состав российского предприятия "Калибр", разработали новый высокоэффективный силовой агрегат для электромобилей.
Обновлено в 00:06
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Путешествия

Глава Иркутской области допустил запрет пластиковых пакетов на Байкале

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал предложенное Сергеем Ивановым ограничение турпотока на Байкал одним из возможных инструментов для борьбы с загрязнением озера.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Гол Алтидора принес США победу над Панамой

Сборная США выиграла у Панамы в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0). Единственный мяч забил Джоузи Алтидор.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной

Обновлено вчера в 06:11
Политика

ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 02:46
Энергетика

«Ямал СПГ» начал поставки сжиженного газа в Японию

Обновлено вчера в 03:40
Общество

В зоне проведения саммита G20 создан кризисный штаб на случай непогоды

При кабмине Японии создан кризисный штаб в связи с угрозой сильных ливней в районе проведения саммита G20.
Обновлено в 00:27
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
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