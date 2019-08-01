Футбол
«Атлетико» разгромил сборную звёзд MLSЧемпионат вчера в 22:59
В Орландо на стадионе «Орландо Сити» состоялся Матч звёзд MLS, в котором сборная лиги встретилась с мадридским «Атлетико». Игра завершилась разгромной победой испанского клуба — 3:0. Счёт в матче был открыт на 43-й минуте, отличился Маркос Льоренте.
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Ибрагимович и Руни — в стартовом составе на матч сборной MLS против «Атлетико»
Sport24.ruвчера в 19:58
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