Футбол
Атлетико разгромил сборную звезд MLSГазета.Ru 00:01
Мадридский Атлетико разгромил сборную звезд Высшей лиги футбола (MLS) в товарищеском матче, не пропустив ни одного мяча.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Армия и оружие
Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа
Израильские военные в ночь на четверг застрелили палестинца, который открыл по ним огонь на границе сектора Газа и ранил трех человек, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:32
Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире, пережает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на Интерфакс.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Медведев в МФЦ Читы поговорил с заявителями на «гектар» Забайкалья
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 1 августа побывал в читинском многофункциональном центре, где начался прием заявок от жителей региона на участие в программе «Дальневосточный гектар».
Обновлено в 00:11
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Наука
Ученый объяснил, почему от тараканов невозможно избавиться
Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканы сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых, отметил эксперт.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Путешествия
Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции
За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье
На Приморье надвигается тайфун "Випа", который принесет много осадков 12-13 августа.
Обновлено в 01:23
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Президент упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 03:56
Наука
Созданы контактные линзы, увеличивающие масштаб изображения
Группа ученых из разных стран разработали линзы, которые умеют увеличивать изображение при моргании человека.
Обновлено 29 июля в 23:21
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
На серой ветке метро Москвы произошел сбой
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездом из-за падения человека на пути.
Обновлено в 01:27
Театры
Константин Богомолов раскроет труппе Театра на Малой Бронной планы на сезон
Как уточнил Богомолов, он планирует обсудить с труппой планы не только на предстоящий сезон, но и до конца 2020 года, а также поделиться с актерами идеями по обновлению театра и репертуара, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:57
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33