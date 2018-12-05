Футбол

«Атлетико» разгромил «Сант-Андреу», «Жирона» обыграла «Алавес»
Матч ТВ
15:56

«Атлетико» одержал разгромную победу над «Сант-Андреу» в матче 1/16 финала Кубка Испании Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу мадридцев.
Матч ТВ15:56

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«Атлетико» разгромил «Сант-Андреу», «Жирона» обыграла «Алавес»

Матч ТВ15:56

Кубок Испании. «Атлетико» забил четыре мяча в ворота «Сант-Андреу», «Жирона» обыграла «Алавес»

Советский спорт15:51

«Атлетико» разгромил «Сант-Андреу» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Газета.Ru15:42

«Атлетико» разгромил каталонский клуб из 4-го дивизиона в Кубке Испании

Чемпионат15:24

«Атлетико» прошел «Сант-Андрю», «Жирона» выбила «Алавес» из Кубка Испании

Спорт-Экспресс15:21

«Атлетико» — «Сант-Андреу». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 10:46

Кубок Испании. 1/16 финала. «Атлетико» принимает «Сант-Андреу», «Барселона» – «Культураль Леонеса»

Sports.ruвчера в 03:40
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 16:15
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:10
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. За хозяев отличился Джек Корк (54).
Обновлено в 17:04
Футбол

Вильярреал — Альмерия 8:0

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.
Обновлено в 16:45
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:13
Футбол

Зуев: «При счете 0:2 „Ростову“ было нечего терять»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал, как его команде удалось отыграть два мяча в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (2:2).
Обновлено в 16:34
Футбол

Кононов ответил на вопрос о возможном уходе Еременко из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Романа Еременко.
Обновлено в 15:49
Футбол

Суботича госпитализировали после столкновения с Руффье

Защитника "Сент-Этьена" Невена Суботича госпитализировали после столкновения с голкипером своей команды Стефаном Рюффье в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:3).
Обновлено в 16:34
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол

«Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон»

"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Голами у "шпор" отметились Харри Кейн, Сон Хын Мин и Лукас Моура.
Обновлено в 16:53
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 16:01
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 15:05
Футбол

Моуринью может вернуться в «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

Мама Кокориных расплакалась после оглашения приговора сыновьям

Мама Александра и Кирилла Кокориных расплакалась в суде после оглашения приговора своим сыновьям, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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