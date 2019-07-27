Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матчеРИА Новости 01:23

Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
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