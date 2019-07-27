Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионовГазета.Ru вчера в 22:32
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.
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«Атлетико» и «Реал» сыграли самый результативный матч в истории противостояния
Газета.Ruвчера в 22:45
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Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
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Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали около тысячи человек
«На территории Приамурья из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребёнка», — приводит ТАСС сообщение.
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Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.
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«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории
Как сообщает пресс-служба клуба, левый вингер Матиас Пеллегрини и центральный нападающий Хулиан Карранса стали первыми игроками Интер Майами.
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Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Космос
На Байконуре началась стыковка «грузовика» «Прогресс» с ракетой «Союз»
Обновлено 25 июля в 12:05
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
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Агент Вернера опроверг переход игрока в «Баварию»
Агент нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера Карлхайнц Ферстер опроверг информацию о том, что его клиент близок к переходу в "Баварию".
Обновлено в 00:48
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Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»
Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
FINA сообщила о ЧП у деревни спортсменов на ЧМ по водным видам спорта
Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Германия жаждет сближения с Россией
Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной.
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Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма
У берегов российского Крыма в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Игры
Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch
Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
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Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола
Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.
Обновлено вчера в 21:40
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Женщина с внематочной беременностью родила здоровую девочку в Луганске
В Луганске произошел редчайший в акушерской практике случай — женщина, сама даже не подозревая об этом, выносила здорового ребенка в брюшной полости.
Обновлено вчера в 19:05
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Волкер посетил КПП на линии соприкосновения в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 июля посетил пункт пропуска в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16