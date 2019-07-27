Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионовГазета.Ru вчера в 22:32

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.
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