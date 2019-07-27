Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионовГазета.Ru 22:32
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу подопечных Диего Симеоне.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:31, Вашингтон
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Общество
В США правозащитники требуют наказать Facebook сильнее
Правозащитники считают, что условия и размер штрафа для Facebook должны быть пересмотрены.
Обновлено в 22:03
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Политика
МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина
Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:36
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено в 18:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Общество
Жара в Европе побила температурный рекорд
25 июля в ряде европейских стран жара обновила температурные рекорды, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 10:45
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Культура
Мультсериал, снятый при поддержке Минкультуры России, собрал 1,5 млрд просмотров на YouTube
Анимационный сериал «Три кота», снятый при поддержке Минкультуры России, собрал более 1,5 млрд совокупных просмотров всех серий в русскоязычном сегменте видеосервиса YouTube.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Наука
В США создали протез руки, как в «Звездных войнах»
Протез получил название LUKE в честь Люка Скайуокера, героя эпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 22:14
Происшествия
Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане
Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек
На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.
Обновлено в 21:38