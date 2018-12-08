Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры
RT на русском
09:05

Атлетико — Алавес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Никола Калинич
5′
15′
Хонатан Кальери
16′
Томас Пина
Анхель Корреа
22′
Никола Калинич
25′
Лукас Эрнандес
Хосе Мария Хименес
35′
37′
Химо Наварро
46′
Мубарак Вакасо
Борха Бастон
Никола Калинич
Витоло
57′
Сантьяго Арьяс
59′
Тома Лемар
Франсиско Монтеро
64′
72′
Ибаи Гомес
Хорхе Франко Бурги
Томас Парти
79′
81′
Мартин Агиррегабирия
Рубен Собрино
Антуан Гризманн
82′
Родриго Эрнандес
87′
Франсиско Монтеро
90′+1′
90′+2′
Виктор Лагуардиа
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Никола Калинич, Антуан Гризманн и Родриго Эрнандес.
RT на русском09:05

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