Футбол
«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре Примеры
«Атлетико» разгромил «Алавес» в 15-м туре ПримерыRT на русском09:05
Никола Калинич
|5′
|15′
Хонатан Кальери
|16′
Томас Пина
Анхель Корреа
|22′
Никола Калинич
|25′
Лукас Эрнандес
Хосе Мария Хименес
|35′
|37′
Химо Наварро
|46′
Мубарак Вакасо
Борха Бастон
Никола Калинич
Витоло
|57′
Сантьяго Арьяс
|59′
Тома Лемар
Франсиско Монтеро
|64′
|72′
Ибаи Гомес
Хорхе Франко Бурги
Томас Парти
|79′
|81′
Мартин Агиррегабирия
Рубен Собрино
Антуан Гризманн
|82′
Родриго Эрнандес
|87′
Франсиско Монтеро
|90′+1′
|90′+2′
Виктор Лагуардиа
|48%
|Владение мячом
|52%
|71%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|5
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|12
|20
|Фолы
|15
|5
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
15
Савич
24
Хименес
8
Сауль
10
Корреа
5
Парти
14
Эрнандес
35
Монтеро
7
Гризманн
23
Витоло
1
Пачеко
7
Собрино
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
19
Гарсия
8
Пина
18
Бастон
14
Бурги
12
Кальери
23
Родригес
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский «Атлетико» одержал разгромную победу над «Алавесом» в матче 15-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Отличились Никола Калинич, Антуан Гризманн и Родриго Эрнандес.
RT на русском09:05
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«Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 8 декабря 2018 года
LiveSport.ruвчера в 05:19
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