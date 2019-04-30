Футбол
«Атлетико» проявляет интерес к ИгуаинуSport24.ru 08:15
Источник отмечает, что главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне импонирует игра Игуаина. 31-летний нападающий перешел в «Челси» в январе 2019 года на правах аренды. Летом он должен вернуться в «Ювентус», с которым связан контрактными обязательствами до 2021 года.
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