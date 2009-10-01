Футбол
«Атлетико» проявляет интерес к ИгуаинуЕвро-футбол.ру 03:09
Форвард "Челси" Гонсало Игуаин, правами на которого владеет туринский "Ювентус", имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Согласно данным TuttoJuve, заинтересованность в услугах 31-летнего аргентинца проявляет мадридский "Атлетико".
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