Футбол

«Атлетико» проявляет интерес к ИгуаинуЕвро-футбол.ру 03:09

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин, правами на которого владеет туринский "Ювентус", имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Согласно данным TuttoJuve, заинтересованность в услугах 31-летнего аргентинца проявляет мадридский "Атлетико".
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«Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Евро-футбол.ру03:09

«Атлетико» может подписать Игуаина в случае ухода Гризманна

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СМИ: «Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

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Игуаин может вернуться в чемпионат Испании

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Игуаин может вернуться в Мадрид

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«Атлетико» интересуется Игуаином

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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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