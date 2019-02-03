«Атлетико» проиграл «Бетису» и упустил шанс приблизиться к «Барселоне»Sport24.ru 12:06

«Бетис» благодаря победе набрал 32 очка и сравнялся с «Хетафе» и «Алавесом» в борьбе за места в Лиге Европы. «Атлетико» упустил шанс приблизиться к «Барселоне» и остался вторым с шестью очками отставания от лидера.

«Атлетико» проиграл «Бетису» и упустил шанс приблизиться к «Барселоне»

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