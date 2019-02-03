Футбол

«Атлетико» проиграл «Бетису» и упустил шанс приблизиться к «Барселоне»Sport24.ru 12:06

Бетис — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
40′
Сантьяго Арьяс
41′
Анхель Корреа
46′
Сантьяго Арьяс
Филипе Луис
51′
Лукас Эрнандес
Марк Бартра
Сидней Решел
52′
63′
Тома Лемар
Витоло
Серхио Каналес
65′
Франсис Герреро
Хуниор Фирпо
73′
75′
Анхель Корреа
Никола Калинич
Аисса Манди
82′
Хуниор Фирпо
83′
Хоакин Санчес
Хави Гарсия
83′
Серхио Леон Лимонес
85′
Пау Лопес
87′
«Бетис» благодаря победе набрал 32 очка и сравнялся с «Хетафе» и «Алавесом» в борьбе за места в Лиге Европы. «Атлетико» упустил шанс приблизиться к «Барселоне» и остался вторым с шестью очками отставания от лидера.
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