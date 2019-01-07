Футбол

«Атлетико» продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных
Спорт-Экспресс
07:37

Мадридцы хотят увеличить сумму отступных за голкипера, которая на данный момент составляет 100 миллионов евро. Облак сыграл в общей сложности в 50 матчах за "Атлетико" за 2018 год, пропустил 36 голов, а также завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок Европы.
Спорт-Экспресс07:37

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СМИ: «Атлетико» близок к продлению контракта с Облаком

RT на русском08:33

Облак близок к продлению контракта с «Атлетико»

Чемпионат08:13

«Атлетико» продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных за игрока

Sport24.ru07:33

«Атлетико» продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных

Спорт-Экспресс07:37

«Атлетико» близок к продлению контракта с Облаком

Евро-футбол.рувчера в 14:51
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

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Политика

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Происшествия

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"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
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Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
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Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
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HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»

Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
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Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Турции погиб российский капитан сухогруза

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Армия и оружие

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Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
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Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность».
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Майкл Дуглас получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле» («Метод Комински»).
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Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

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На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист

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Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством

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Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent подорожала на 9%

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Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
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Стали известны детали контракта Самедова с «Крыльями Советов»

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Ян Облак
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