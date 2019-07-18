Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.

Экономика Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.

Происшествия Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Политика В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.

Кино Умерла советская актриса Валентина Зимняя Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.

Транспорт Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.

Политика МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу "На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Технологии Orange завершила сделку по приобретению SecureLink Как сообщалось ранее, процесс приобретения компании начался в мае 2019 года – тогда группа подписала обязывающее соглашение с инвестиционным фондом Investcorp.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Футбол Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева СМИ пообщались с человеком, который несколько месяцев провел в колонии, где отбывают свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров Арестован Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря публикации "Новой газетой" видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии.

Происшествия Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Происшествия В Краснодаре у парня во рту взорвалась электронная сигарета 23-летнего пациента привезли с травмой верхней челюсти после взрыва электронной сигареты во время затяжки.

Футбол Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком» Атакующий полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на три года.

Политика Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.