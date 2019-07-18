Футбол
«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Как сообщалось ранее, процесс приобретения компании начался в мае 2019 года – тогда группа подписала обязывающее соглашение с инвестиционным фондом Investcorp.
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором возможно урегулирование ситуации в Донбассе.
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Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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