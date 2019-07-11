Футбол
«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»Матч ТВ 13:41
Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перешел в «Атлетико». Соглашение 21-летнего хорвата с мадридским клубом рассчитано на три года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 28 матчах за вторую команду «Бенфики» и забил шесть голов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Перми тушат пожар в районе Центрального рынка
В результате пожара пострадали 11 человек. Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark
Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Кино
Определены 10 фильмов, которые государство поддержит деньгами
Будут поддержаны сиквел "Гардемарины V" Светланы Дружининой, фильм Жоры Крыжовникова (ранее снявшего "Горько!" и "Дорогу на Джомолунгму"), проект "Биомеханика Мейерхольда" о великом театральном новаторе режиссера Константина Малкина-Фама, а также картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом, информирует о фигурантах списка "Интерфакс".
Обновлено в 18:25
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Финансы
ЦБ назвал размер внешнего долга России
По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:05
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Футбол
Роман Орещук: «В „Динамо“ появятся еще два-три новичка»
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые подпишут еще два-три новичка до закрытия трансферного окна, причем среди них обязательно будет нападающий.
Обновлено в 17:36
Здоровье
В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге
Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика
Президент Бразилии может назначить сына послом в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Здоровье
Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад
Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами
Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
Обновлено в 07:55
Наука
Птица с необычно длинными пальцами обнаружена окаменевшей в янтаре
Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Экономика
Администрация Оренбурга 30-миллионному должнику предлагала… рассрочку на 30 лет!
В июне 2007 года между ОАО «Оренбургстрой» и администрацией города Оренбурга был заключен договор аренды земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с гаражами сроком до 2008 года.
Обновлено в 11:59