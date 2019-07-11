Футбол

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»Матч ТВ 13:41

Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перешел в «Атлетико». Соглашение 21-летнего хорвата с мадридским клубом рассчитано на три года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 28 матчах за вторую команду «Бенфики» и забил шесть голов.
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«Атлетико» объявил о трансфере сербского нападающего Шапоньича

Sport24.ru13:22

«Атлетико» объявил о трансфере нападающего Шапоньича

RT на русском14:15

«Атлетико» подписал контракт с Шапоньичем

РИА Новости13:21

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Матч ТВ13:41

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Sportbox.RU13:41

«Атлетико» купил форварда «Бенфики» Шапонича

Sports.ru14:05

«Атлетико» подписал контракт с нападающим «Бенфики»

Спорт-Экспресс12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
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В Перми тушат пожар в районе Центрального рынка

В результате пожара пострадали 11 человек. Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.
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Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
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Кино

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Обновлено в 18:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
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Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
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Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
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«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна

«Сочи» объявил о двух трансферах. Клуб подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым и форвардом Александром Карапетяном.
Обновлено в 17:36
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Шатунову предстоит перенести еще одну операцию

Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

Обновлено в 18:40
Финансы

ЦБ назвал размер внешнего долга России

По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
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Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Футбол

Роман Орещук: «В „Динамо“ появятся еще два-три новичка»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые подпишут еще два-три новичка до закрытия трансферного окна, причем среди них обязательно будет нападающий.
Обновлено в 17:36
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В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
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В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
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Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
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Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад

Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
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Гаджеты

Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами

Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
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Птица с необычно длинными пальцами обнаружена окаменевшей в янтаре

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.
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Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
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Политика

Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Экономика

Администрация Оренбурга 30-миллионному должнику предлагала… рассрочку на 30 лет!

В июне 2007 года между ОАО «Оренбургстрой» и администрацией города Оренбурга был заключен договор аренды земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов с гаражами сроком до 2008 года.
Обновлено в 11:59
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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