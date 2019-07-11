Футбол

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»Матч ТВ вчера в 13:41

Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перешел в «Атлетико». Соглашение 21-летнего хорвата с мадридским клубом рассчитано на три года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 28 матчах за вторую команду «Бенфики» и забил шесть голов.
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«Атлетико» объявил о трансфере сербского нападающего Шапоньича

Sport24.ruвчера в 13:22

«Атлетико» объявил о трансфере нападающего Шапоньича

RT на русскомвчера в 14:15

«Атлетико» подписал контракт с Шапоньичем

РИА Новостивчера в 13:21

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Матч ТВвчера в 13:41

«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 13:41

«Атлетико» купил форварда «Бенфики» Шапонича

Sports.ruвчера в 14:05

«Атлетико» подписал контракт с нападающим «Бенфики»

Спорт-Экспрессвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество

В Новосибирске в сентябре начнут строить станцию метро «Спортивная»

Строительство новой станции "Спортивная" на действующей линии метрополитена Новосибирска начнется в сентябре текущего года, госэкспертиза должна быть получена до 15 августа, сообщил журналистам в пятницу мэр Анатолий Локоть.
Обновлено в 03:50
Общество

Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе

Компания-отловщик косаток, которых держали в "китовой тюрьме", "Сочинский дельфинарий" подала в Приморский краевой суд апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, назначившего ей штраф в 37,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Политика

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Футбол

«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00

Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Арсенал» Тула.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Общество

Неплательщики штрафов ГИБДД будут наказаны

Как показывает практика, введение подобных мер существенно сократило количество неоплаченных штрафов.
Обновлено в 01:36
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка

Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Авто

Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции

В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».
Обновлено в 02:24
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика Б». Чемпион мира среди молодёжных команд 2015 года.
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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