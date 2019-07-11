Футбол
«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»Матч ТВ вчера в 13:41
Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перешел в «Атлетико». Соглашение 21-летнего хорвата с мадридским клубом рассчитано на три года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 28 матчах за вторую команду «Бенфики» и забил шесть голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество
В Новосибирске в сентябре начнут строить станцию метро «Спортивная»
Строительство новой станции "Спортивная" на действующей линии метрополитена Новосибирска начнется в сентябре текущего года, госэкспертиза должна быть получена до 15 августа, сообщил журналистам в пятницу мэр Анатолий Локоть.
Обновлено в 03:50
Общество
Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
Компания-отловщик косаток, которых держали в "китовой тюрьме", "Сочинский дельфинарий" подала в Приморский краевой суд апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, назначившего ей штраф в 37,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге
Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Политика
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Наука
Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Футбол
«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00
Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Арсенал» Тула.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Общество
Неплательщики штрафов ГИБДД будут наказаны
Как показывает практика, введение подобных мер существенно сократило количество неоплаченных штрафов.
Обновлено в 01:36
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка
Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Россиянка попала в психбольницу на Бали
На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Авто
Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России
Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции
В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».
Обновлено в 02:24
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24