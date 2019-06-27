Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евроРИА Новости 14:33

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба. "Бенфика" гарантированно получит 120 миллионов евро. Еще шесть миллионов составят расходы мадридцев, связанные с трансфером.
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