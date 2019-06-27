Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евроРИА Новости 14:33
Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба. "Бенфика" гарантированно получит 120 миллионов евро. Еще шесть миллионов составят расходы мадридцев, связанные с трансфером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
Обновлено в 14:39
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Наука
От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг
От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Турции задержали россиянок по подозрению в связях с ИГ
На границе Турции задержали двух гражданок РФ, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Обновлено в 14:41
Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти
Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 15:29
Общество
Свои расходы контролируют только четверть россиян
Как выяснилось в результате исследования, постоянно контролируют свои финансы только 25% жителей России, а каждый десятый соотечественник совсем не интересуется этим вопросом.
Обновлено в 00:21
Политика
Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза
Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Происшествия
ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов
Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Обновлено в 14:11
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Теннис
Кудерметова проиграла Возняцки на Уимблдоне
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона. В матче второго круга она уступила 14-й "сеяной" Каролин Возняцки.
Обновлено в 14:38