Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» заплатила «Бенфике» за переход Фелиша €126 млн.

В «Атлетико» подтвердили переход Фелиша из «Бенфики»

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Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Авто Компания Opel показала обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.

Политика Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

Происшествия Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Общество Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Происшествия Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.

Общество Лето в дверь, а мы в Тверь Летом хочется перемен даже жителям столицы, которые избалованы почти круглогодичными фестивалями и многочисленными праздниками.

Экономика Foreign Affairs (США): будущие лидеры мировой экономики (Foreign Affairs) За прошедшие два с половиной года Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства и ввели пошлины на сталь, алюминий и широкий ассортимент других китайских товаров.

Космос LightSail 2 отправляет 1-й сигнал из своего испытательного полета Организация по защите космического пространства "Планетарное общество" недавно подтвердило, что их космический корабль LightSail 2 отправил свои первые сигналы на Землю из космоса.

Происшествия Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».