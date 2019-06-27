Футбол
Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в историиProstoProSport вчера в 14:51
Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
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Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
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Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Происшествия
Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
Песков подтвердил беседу Путина с премьером Нидерландов о МН17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил беседу Владимира Путина на саммите G20 с премьером Нидерландов Марком Рютте о крушении МН17.
Обновлено вчера в 05:05
Технологии
Вы серьезно? Новый трамвай Уралтрансмаша оказался младшим братом знаменитого «айфона на колесах»
Новый трамвай модели 71–418, который завод «Уралтрансмаш» рассекретил накануне «Иннопрома», в техническом плане является наследником знаменитого «айфона на колесах».
Обновлено в 02:07
Политика
В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию
Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Сеул не планирует отмечать годовщину начала Корейской войны совместно с Пхеньяном
Республика Корея не планирует в следующем году проводить совместные с КНДР мероприятия по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны (1950-1953).
Обновлено в 02:24
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
26 человек погибли в кораблекрушении у берегов Гондураса
Обновлено в 02:32
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
В ближайший месяц почти на всей территории страны температура воздуха будет колебаться на уровне нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Путин назвал особенными отношения России и Италии
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что дало двум странам возможность сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Политика
Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены
Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Экс-глава томского МЧС Бегун получил 7 лет колонии и лишился звания
Ленинский районный суд Томска в четверг признал виновным и назначил семь лет колонии строгого режима бывшему главе регионального МЧС Михаилу Бегуну за взятку в крупном размере, а также обязал заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей и лишить звания, сообщил корреспондент РИА Томск из зала суда.
Обновлено в 01:39
Экономика
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45