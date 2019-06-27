Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории

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