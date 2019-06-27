Футбол

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млнТАСС 14:22

Соглашение с португальским футболистом рассчитано на семь лет. По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Советский спорт14:53

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

Газета.Ru17:21

Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб

Спорт-Экспресс16:33

Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

Soccer.ru16:31

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Чемпионат16:14

Фелиш будет играть в «Атлетико» под номером Гризманна

Матч ТВ16:32

«Атлетико» сделал трансферное предложение по Жоау Феликсу

Все про Спорт ру01 июля в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Обновлено в 10:57
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии

Обновлено в 17:24
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Происшествия

После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Во время пожара в глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Во время пожара в российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 09:57
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Общество

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер»

Матч Кубка «Матч Премьер» между ЦСКА и «Ростовом» завершился поражением армейского клуба со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе в австрийской коммуне Пеллау, в 55 км от Граца.
Обновлено в 14:06
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Политика

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика

В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Обновлено в 13:48
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Политика

У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Тюмени объявили план «Перехват» после стрельбы в торговом центре

Обновлено в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное