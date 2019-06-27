Футбол
«Атлетико» претендует на Хамеса РодригесаСпорт-Экспресс 04:12
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может сменить команду. Как сообщает El Larguero, интерес к колумбийцу проявляет "Атлетико", который готов сделать предложение своим соседям из Мадрида. Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии", которая не стала выкупать права на него.
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