Футбол

«Атлетико» претендует на Хамеса РодригесаСпорт-Экспресс 04:12

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Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может сменить команду. Как сообщает El Larguero, интерес к колумбийцу проявляет "Атлетико", который готов сделать предложение своим соседям из Мадрида. Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии", которая не стала выкупать права на него.
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