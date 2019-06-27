Футбол
«Атлетико» претендует на Хамеса РодригесаСпорт-Экспресс 04:12
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может сменить команду. Как сообщает El Larguero, интерес к колумбийцу проявляет "Атлетико", который готов сделать предложение своим соседям из Мадрида. Последние два сезона Родригес провел на правах аренды в "Баварии", которая не стала выкупать права на него.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал объяснений от Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны
Обновлено в 03:11
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
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Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний
В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.
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Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Кино
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Политика
Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
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Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Шоу-бизнес
Смелая, дерзкая, роковая: поклонники по достоинству оценили новое фото Юлии Снигирь
Актриса поделилась снимком в соцсети. Юлия Снигирь показала подписчикам в Instagram новое откровенное фото.
Обновлено в 08:43
Интернет
Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях
Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
Обновлено в 07:26
Футбол
В ФНЛ принят новый лимит на легионеров
Воспитанник "Спартака" уехал в "Чайку" Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что больше никаких лимитов на нахождение игроков на поле не будет, но в заявке не может быть больше четырёх легионеров.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций
В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Полиция задержала трех человек, которые облили фекалиями сборщиков подписи Любови Соболь
Утверждается, что задержаны трое безработных. Свои действия они объяснили тем, что поспорили между собой на бутылку спиртного.
Обновлено в 09:02
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Авто
Kia продемонстрировала салон нового кроссовера Kia Seltos
После презентации Seltos были опубликованы снимки салона, где можно увидеть 10-дюймовый экран мультимедийной системы, блок климат-контроля, проекционный дисплей, а также декоративные решетки акустической системы Bose с подсветкой, которая будет мигать в ритм музыки.
Обновлено в 04:11
Политика
Названы имена освобождаемых в Донбассе украинских пленных
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) собираются освободить из плена.
Обновлено в 08:26
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38