«Атлетико» представил новую домашнюю формуЧемпионат вчера в 05:12

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете.

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