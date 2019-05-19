Футбол

«Атлетико» представил новую домашнюю формуЧемпионат 05:12

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете.
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«Милан» представил новую экипировку в стиле сезона-1968/69

Газета.Ru19 мая в 13:45

«Атлетико» показал новую домашнюю форму

Евро-футбол.ру06:41

«Атлетико» представил новую домашнюю форму

Чемпионат05:12

«Атлетико» представил комплект новой домашней формы

Sport24.ru04:37

«Бетис» представил домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru13:27

«Милан» представил новую домашнюю форму

Матч ТВ19 мая в 13:03

«Милан» представил новую домашнюю форму

Sportbox.RU19 мая в 13:03
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана

Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Обновлено в 05:07
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Транспорт

Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрута

Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В Иране контролируют нахождение кораблей США в Персидском заливе

Обновлено в 15:31
Интернет

Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде

Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Охранники «Зимней вишни» при пожаре заперли посетителей магазина

Обновлено в 03:30
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Политика

США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Индия успешно запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешном запуске ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B.
Обновлено в 01:55
Происшествия

На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете

Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Спорт

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
Обновлено в 14:37
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Эксперт раскрыл цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма

Обновлено в 01:17
Музыка

В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»

В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Происшествия

Адвокат Оксана Садчикова освобождена в Махачкале

Как писал "Кавказский узел", адвоката Оксану Садчикову и ее доверительницу Аминат Махмудову, которая пытается забрать детей у бывшего мужа по решению суда, задержали в Махачкале.
Обновлено в 16:16
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Футбол

Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
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