Футбол

«Атлетико» представил новую домашнюю формуЧемпионат 05:12

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете.
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«Бетис» представил домашнюю форму на следующий сезон

Soccer.ru13:27

«Милан» представил новую домашнюю форму

Sportbox.RU19 мая в 13:03

«Атлетико» представил новую домашнюю форму

Чемпионат05:12

«Атлетико» представил комплект новой домашней формы

Sport24.ru04:37

«Милан» представил новую экипировку в стиле сезона-1968/69

Газета.Ru19 мая в 13:45

«Милан» представил новую домашнюю форму

Матч ТВ19 мая в 13:03

«Атлетико» показал новую домашнюю форму

Евро-футбол.ру06:41
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Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Технологии

Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС

Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Экономика

Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей

Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Культура

Рукописную Библию продадут в Петербурге за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:55
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Футбол

Гендиректор «Сочи» комментирует слухи об интересе клуба к Глушакову и Денисову

Генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" появившуюся информацию об интересе клуба к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову и хавбеку "Спартака" Денису Глушакову.
Обновлено в 12:13
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" и в рекордный восьмой раз завоевал Кубок России по футболу.
Обновлено в 13:27
Авто

Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

Apple представила новый MacBook Pro

Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Путешествия

Эксперты обозначили восемь основных тенденций в туризме

Индивидуальный подход и рост значения технологий продолжат определять основные «тренды» в туризме.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» вошли в число номинантов премии «МЕДИА-АС-2019»

Для всех подготовлены соответствующие номинации. Среди обладателей премии журналисты телеканала и радио «Звезда».
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Наука

На дне Тихого океана образовался новый гигантский вулкан

Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного гигантского хранилища магмы под островом.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса

Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.
Обновлено в 13:46
Космос

Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны

При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
Обновлено в 00:45
Политика

Медведев: товарооборот России и Вьетнама достиг рекордных показателей

Обновлено в 10:00
Общество

Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске

Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Общество

Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат – Паутова

Член общественной палаты города Нижнего Новгорода, координатор экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.
Обновлено в 09:26
Общество

Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале

Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания.
Обновлено в 13:59
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Авто

«ТрансТехСервис» обновил автоцентр BMW в Казани

Обновлено в 08:20
Общество

Россиянин сфотографировался на права с дуршлагом на голове

ГИБДД разрешила жителю Нижнего Новгорода сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове.
Обновлено в 12:49
Общество

Начальная школа закладывает мину под грамотность детей, считает эксперт

Настал конец мая — пора экзаменов для девятиклассников и выпускников школ.
Обновлено в 14:01
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Политика

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено в 14:07
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