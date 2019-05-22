«Атлетико» представил новую домашнюю формуЧемпионат 05:12

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Спорт Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал информацию об отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".

Финансы Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.

Политика США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400 США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Шоу-бизнес У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».

Технологии Ford представил робота-разносчика для беспилотной службы доставки Американская компания «Ford Motor» заключила соглашение со стартап-компанией «Agility Robotics», в рамках которого были спроектированы и изготовлены первые прототипы беспилотных роботов, которые будут использоваться службами доставки товаров населению, сообщают «Ведомости».

Футбол Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.

Происшествия Сенатора Арашукова лишили полномочий Ранее о наличии оснований лишить Арашукова мандата сообщил глава комиссии по проверке достоверности сведений о доходах сенаторов, вице-спикер СФ Юрий Воробьев.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Политика США призвали Россию противодействовать Ирану Как считает американский дипломат, Россия должна присоединиться к усилиям США по противодействию Ирану.

Экономика «КАМАЗ-Лизинг» выиграл в суде спор о льготе по налогу на имущество Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла в Конституционном суде РФ спор о льготе по налогу на движимое имущество, купленное у взаимозависимых лиц.

Политика Лидер британской Палаты общин подала в отставку Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.

Экономика Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Политика Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь «Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.

Шоу-бизнес Марго Робби показала фигуру в купальнике на французском пляже Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт.

Общество Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства.

Шоу-бизнес В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.

Авто BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7 Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.

Армия и оружие В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.