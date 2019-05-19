«Атлетико» представил новую домашнюю формуЧемпионат 05:12

Мадридский «Атлетико» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20. Экипировка выполнена в классическом для «матрасников» стиле – футболка сделана в красно-белую полоску, а шорты выполнены в синем цвете.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Гаджеты Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом Продюсер Яна Рудковская призналась, что состояла в романтических отношениях с певцом Димой Биланом.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Экономика Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.

Политика Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Экономика Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.

Кино Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов» Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.

Авто В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.

Политика Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил о том, что идеологией партии «Слуга народа» является либертарианство - политическая философия, которая подразумевает сокращение государственного регулирования всех сфер жизни общества с одновременным расширением экономических и личных свобод.

Армия и оружие Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.

Политика Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь «Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.

Наука Гигантский вулкан образовался на дне Индийского океана По словам сейсмологов, возле восточного побережья острова Майотта в Индийском океане зародился огромный подводный вулкан.

Шоу-бизнес Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.

Футбол Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.

Общество В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.

Единоборства Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".

Гаджеты Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора» Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».

Футбол МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон "Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

Политика Захарова прокомментировала возобновление США закупок венесуэльской нефти Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.