Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»Матч ТВ вчера в 15:11

Хочу выступить здесь лучше, чем португальские игроки, которые были тут до меня. Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Атлетико» представил Феликса

Спорт-Экспресс09:30

Фелиш: я в «Атлетико», чтобы делать историю

Чемпионат09:18

«Атлетико» представил Фелиша

Евро-футбол.ру09:43

Новичок «Атлетико» Феликс: «Стать заменой Гризманна – это давление»

ProstoProSport09:27

«Атлетико» представил Феликса

Sports.ru09:11

Фелиш: «Меня не волнует цена, за которую меня купил „Атлетико“»

Soccer.ru10:27

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Матч ТВвчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи

6 июля в частной часовне Виндзорского замка прошли крестины сына Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено 06 июля в 11:57
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Компания Renault представила обновленный кроссовер Duster первого поколения для индийского рынка.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Кино

Сын Цоя прокомментировал начало съёмок фильма об отце

Александр Цой прокомментировал начало съёмок фильма Алексея Учителя о его отце, сообщает RT.
Обновлено в 11:15
Политика

ВГТРК позвала в студию в Москву украинских участников телемоста

Украинский вещатель объявил об отмене телемарафона из-за угроз своим сотрудникам и их близким.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Политика

Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Происшествия

Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 10:27
Экономика

Работа над снижением энерготарифов в Зауралье продолжится

В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне.
Обновлено в 11:02
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
Обновлено в 03:02
Футбол

Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева

Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»

Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 09:35
Кино

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего возлюбленного

37-летняя Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню Киперман, которую она родила от украинского чиновника Виталия Войченко.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное